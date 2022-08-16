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Назван фактор, увеличивающий риск появления рака

рак кожи жара Фото: pixabay
Британские ученые назвали фактор, увеличивающий риск появление рака кожи. Им оказались участившиеся из-за изменения климата случаи аномальной жары, сообщает Zakon.kz.

По словам ученой из Университета Лидса Джулии Ньютон-Бишоп, рак кожи провоцируют солнечные ожоги, случаи которых могут участиться во время особенно жарких периодов, сообщает Lenta.ru.

Согласно информации организации «Исследования рака в Великобритании», смертность среди пациентов-мужчин с раком кожи в Соединенном Королевстве участилась в три раза по сравнению с 1970-ми годами, также увеличился показатель среди пациентов-женщин.

Эксперты предупреждают, что получение солнечного ожога дважды в год увеличивает риск заболеть раком в три раза.

Профессор из Университета Шеффилда Сара Дэнсон рекомендует сократить время пребывания на солнце, оставаться в тени и использовать солнцезащитный крем ради безопасности.

В июле жара в Британии побила рекорд за всю историю наблюдения. Температура в Уэльсе впервые достигла 37,1 градуса Цельсия. Впервые в Соединенном Королевстве была объявлена чрезвычайная ситуация из-за аномально теплых дней.

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Данияр Кунафин
Интересное Великобритания
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