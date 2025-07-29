Как снизить риск появления рака печени

Ученые заявили о том, что большинство случаев рака печени можно предотвратить, если снизить уровень вирусных гепатитов, уменьшить потребление алкоголя и бороться с ожирением печени, вызванным метаболическими нарушениями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал The Lancet, рак печени является одной из самых опасных форм рака, которая ежегодно уносит жизни 760 тыс. человек, а новые случаи заболевания регистрируются у 870 тыс. Рак печени особенно распространен в Китае – более 40% всех случаев приходятся на эту страну. Отмечается, что к 2050 году число новых заболеваний может вырасти почти вдвое – до 1,5 млн, а число смертей – до 1,4 млн.

По словам ученых, около 60% случаев рака печени связаны с факторами риска, которые можно контролировать. К ним относятся вирусы гепатита B и C, чрезмерное употребление алкоголя и метаболически ассоциированное жировое заболевание печени (MASLD). MASLD, связанное с ожирением, быстро становится главной причиной рака печени в мире, и это особенно заметно в США, Европе и Азии.

Эксперты для борьбы с заболеванием советуют расширить вакцинацию от гепатита B, проводить скрининг на гепатиты и поражения печени, ограничить рекламу алкоголя, ввести максимальные цены на алкогольные напитки и проводить кампании по пропаганде здорового образа жизни. Если заболеваемость ежегодно будет снижаться на 2-5%, то можно предотвратить до 17 млн случаев рака печени и спасти до 15 млн жизней.

Ранее сообщалось, что ученые выявили опасное венерическое заболевание, передающееся от птиц к людям.