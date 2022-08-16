Казахстанка Айзада Муптильда завоевала «золото» Исламиады и установила рекорд игр

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике поставила красивую точку в своих выступлениях на Исламских играх. Отличились представительницы прекрасного пола, которые завоевали три золотые и три серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская штангистка Айзада Муптильда, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, установила рекорд Исламских игр с результатом 266 кг (116+150), что в итоге дало три золотые медали.

В этом же весе другая казахстанка Любовь Ковальчук подняла в общем зачете 261 кг (114+147), тем самым завоевав полный комплект серебряных наград данных соревнований.

Таким образом, казахстанские тяжелоатлеты на Исламских играх положили в свою копилку восемь золотых, 15 серебряных и три бронзовых медали.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.