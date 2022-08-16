Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанка Айзада Муптильда завоевала «золото» Исламиады и установила рекорд игр

Тяжелая атлетика Золото Исламиады Фото: Instagram/drs_kz
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике поставила красивую точку в своих выступлениях на Исламских играх. Отличились представительницы прекрасного пола, которые завоевали три золотые и три серебряные медали, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская штангистка Айзада Муптильда, выступавшая в весовой категории свыше 87 кг, установила рекорд Исламских игр с результатом 266 кг (116+150), что в итоге дало три золотые медали.

В этом же весе другая казахстанка Любовь Ковальчук подняла в общем зачете 261 кг (114+147), тем самым завоевав полный комплект серебряных наград данных соревнований.

Таким образом, казахстанские тяжелоатлеты на Исламских играх положили в свою копилку восемь золотых, 15 серебряных и три бронзовых медали.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Чемпионка Уимблдона-2022 с победы начала «Мастерс» в Цинциннати

Велотрек модернизировали в Алматы с привлечением спонсорских средств

Казахстанцы завоевали две золотые медали на международном турнире по брейк-дансу

Куандык Шынасилов
Казахстан Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменных пунктах
Курсы валют на 15 августа в обменных пунктах Казахстана
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Девочка загрузла в Турции
Двухлетняя девочка в Турции загрызла укусившую ее змею
телефон
Признаки шпионских программ на смартфоне
фейк, Аятжан Ахметжанулы, русские школы
В соцсетях рассылают фейк об отмене классов с русским языком обучения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления