Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025

Представительница сборной Казахстана по дзюдо Аруна Джангельдина 9 ноября завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанская дзюдоистка стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов, одержав уверенную победу в финале над Георгикой Муне из Камеруна.

Это первое "золото" сборной Казахстана на нынешних Играх исламской солидарности.

Вместе с тем казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов выступил в финале Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Казахстанец боролся за медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Айбат финишировал со временем 02:05.07, заняв третье место.

Также Айдар Арапов, представляющий сборную Казахстана по дзюдо, стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.