+4°
$
526.02
607.55
6.5
Спорт

Казахстанская дзюдоистка завоевала первое "золото" Исламиады-2025

Аруна Джангельдина, дзюдо, исламские игры, победа , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 21:30 Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по дзюдо Аруна Джангельдина 9 ноября завоевала золотую медаль Игр исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, казахстанская дзюдоистка стала лучшей в весовой категории до 78 килограммов, одержав уверенную победу в финале над Георгикой Муне из Камеруна.

Это первое "золото" сборной Казахстана на нынешних Играх исламской солидарности.

Вместе с тем казахстанский пловец Айбат Мырзамуратов выступил в финале Игр исламской солидарности в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Казахстанец боролся за медаль на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Айбат финишировал со временем 02:05.07, заняв третье место.

Также Айдар Арапов, представляющий сборную Казахстана по дзюдо, стал бронзовым призером Игр исламской солидарности.

Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил теннисистку Елену Рыбакину с блестящей победой на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА
12:42, 25 октября 2025
Казахстанка завоевала "золото" Азиатских игр по ММА
Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на турнире серии Grand Slam
21:43, 10 мая 2024
Казахстанская дзюдоистка завоевала "золото" на турнире серии Grand Slam
Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
10:04, 27 сентября 2023
Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
