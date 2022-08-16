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Дифференцированные цены на дизтопливо назвали в Минэнерго

Нур-Султан, цены, минэнергетики Фото: pixabay
Дифференцированные цены на дизтопливо озвучил министр энергетики Болат Акчулаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Министерство энергетики разработало проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут дифференцированы в зависимости от резидентства, объемов потребления и от вида транспорта.

Согласно проекту приказа, при наличии водительских удостоверений для наших граждан лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта – при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.Министр энергетики РК Болат Акчулаков

Проект приказа для онлайн-обсуждений будет доступен до 18 августа на сайте «Открытые НПА».

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