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Граждане не должны страдать – Смаилов о дефиците дизтоплива

дизтопливо, цены Фото: gov.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил министру энергетики Болату Акчулакову взять на контроль ситуацию с дизельным топливом, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерству энергетики необходимо принять своевременные меры по недопущению на отечественном рынке дефицита ГСМ. Нужно провести соответствующую работу с владельцами АЗС, граждане не должны страдать из-за этого, – сказал Алихан Смаилов на заседании правительства.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что для решения вопросов текущей ситуации с аномальным спросом на дизельное топливо все ресурсы в первую очередь будут распределять между сельхозтоваропроизводителями и АЗС, остатки топлива – между промышленными предприятиями и КТЖ. В случае недостачи необходимые объемы будут импортированы.

Также в настоящее время рассматривается оптимизация и перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки.

По словам главы Минэнерго, на нужды сельхозтоваропроизводителей в июле было отгружено 106,6 тыс. тонн дизтоплива. В августе планируется отгрузить 160,7 тыс. тонн, а в сентябре – еще 123,6 тыс. тонн.

Установленная цена для сельхозтоваропроизводителей на проведение осенне-полевых работ составит 222 тыс. тенге за тонну (184 тенге за литр). Все запланированные объемы для сельхозтоваропроизводителей будут выполнены в полностью. Болат Акчулаков

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Акчулаков Болат МЭ РК Смаилов Алихан Казахстан
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