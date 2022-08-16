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«Приближается...» – Геннадий Головкин опубликовал новое видео

«Приближается...» – Геннадий Головкин опубликовал новое видео Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер Геннадий Головкин напомнил о предстоящем бое с Саулем Альваресом (Канело), опубликовав новое видео на своей странице в Instagram, передает Zakon.kz.

Приближается..., – написал в описании видео GGG, напомнив о предстоящем бое с Канело.

Напомним, третий бой Геннадия Головкина и Канело состоится 17 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, которая принимала и два первых поединка трилогии.

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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