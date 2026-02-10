Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде, которая ожидается в Казахстане 11 февраля, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что западный циклон на большей части Казахстана сохранит неустойчивую погоду.

"Пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра", – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, что на западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали о погоде в трех мегаполисах Казахстана. Подробнее можно узнать здесь.