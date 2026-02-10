#Казахстан в сравнении
События

Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля

Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 18:46 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде, которая ожидается в Казахстане 11 февраля, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что западный циклон на большей части Казахстана сохранит неустойчивую погоду.

"Пройдут осадки (дождь, снег), временами сильные осадки, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра", – говорится в сообщении. 

Также синоптики рассказали, что на западе, юге, в центре области Абай, на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области, в районе Алакольских озер области Жетысу, ночью на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер 30 м/с и более.

Ранее синоптики рассказали о погоде в трех мегаполисах Казахстана. Подробнее можно узнать здесь

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
