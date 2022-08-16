Школьники в Казахстане будут изучать ПДД

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил ввести в школьную программу изучение правил дорожного движения, передает корреспондент Zakon.kz.

Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов на заседании добавил, что с 22 августа по 12 сентября планируется провести оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на снижение детского травматизма на дорогах. Во всех регионах будут проведены проверки на наличие дорожных знаков, разметки, исправности светофоров. Также проверят школьные автобусы на наличие лицензии на перевозку детей.

Кроме того, совместно с МЧС будем проводить специальные занятия в школах по пожарам, землетрясениям, терактам – как нужно действовать при возникновении этих ситуаций. Дополнительно руководителями служб полиции будут организованы выездные занятия в школы по основам безопасного поведения. Марат Ахметжанов

Ранее глава МВД рассказал, какие нарушения были выявлены в казахстанских школах.