Групповое изнасилование и попытка суицида: в Павлодаре арестовали подозреваемых

Фото: unsplash

В социальных сетях появилась информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, которая после решила свести счеты с жизнью и выпрыгнула из окна 10-го этажа, передает Zakon.kz.

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