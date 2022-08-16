Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Групповое изнасилование и попытка суицида: в Павлодаре арестовали подозреваемых

Групповое изнасилование несовершеннолетней в Павлодаре: подозреваемые арестованы Фото: unsplash
В социальных сетях появилась информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, которая после решила свести счеты с жизнью и выпрыгнула из окна 10-го этажа, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел 9 июля с 16-летней девочкой – круглой сиротой, воспитанницей павлодарского Дома юношества. Об этом заявила сестра несовершеннолетней.

Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, по данному факту проводится досудебное расследование по трем статьям УК РК:

Подозреваемые лица задержаны и арестованы. Назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции.Рашад Утеуов

Читайте также

Водитель Land Cruiser наехал на мальчика во время парковки в Нур-Султане

Казахстан вошел в Топ-50 криминальных государств

«Евразия» выплатит более 5 млрд тенге за пожар на складе Walmart

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления