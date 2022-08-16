Групповое изнасилование и попытка суицида: в Павлодаре арестовали подозреваемых
Фото: unsplash
В социальных сетях появилась информация о групповом изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре, которая после решила свести счеты с жизнью и выпрыгнула из окна 10-го этажа, передает Zakon.kz.
Инцидент произошел 9 июля с 16-летней девочкой – круглой сиротой, воспитанницей павлодарского Дома юношества. Об этом заявила сестра несовершеннолетней.
Как сообщил заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов, по данному факту проводится досудебное расследование по трем статьям УК РК:
ст. 120 ч. 3-1 «Изнасилование»;
ст. 121 ч. 3-1 «Насильственные действия сексуального характера»;
ст. 105 «Доведение до самоубийства».
Подозреваемые лица задержаны и арестованы. Назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции.Рашад Утеуов
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