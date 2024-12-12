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Происшествия

В групповом изнасиловании девочки подозревают подростков в Жамбылской области

Дети у окна, окно, выпал из окна, , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 14:23 Фото: freepik
В социальных сетях 12 декабря 2024 года появилась информация о групповом изнасиловании девочки тремя несовершеннолетними в Жамбылской области. В полиции региона подтвердили факт и заявили об установлении личностей подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

О вопиющем случае, произошедшем в Жамбылской области, проинформировал местный Instagram-паблик.

В областном департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 120 УК РК "Изнасилование, совершенное группой лиц, в отношении малолетней".

"Следствием установлены и задержаны трое несовершеннолетних подозреваемых. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – личное поручительство. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно находится на стадии ознакомления сторон", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Жамбылской области.

После этого, в соответствии со ст. 300 УПК РК, уголовное дело будет передано для изучения в прокуратуру, а затем в суд.

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Отметим, что это не первый вопиющий случай, который произошел в Жамбылской области. 17 октября 2024 года стало известно, что 13-летнюю жительницу региона в течение шести лет насиловали родные дяди. Об этом она пыталась сообщить психологу в школе, но ее проигнорировали. Позднее полиция заявила о задержании обоих родственников.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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