Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин рассказал, как будет решать проблему дефицита сахара в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Решения проблем с сахаром лежат на поверхности, мы живем не на Луне. Поэтому Министерство сельского хозяйства готовит план развития сахарной отрасли, это правильно. Я, честно говоря, с ним еще подробно не ознакомился. В ближайшее время он будет утвержден на заседании правительства. И. о. заместителя премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в кулуарах правительства

По словам Жумангарина, Казахстану необходимо собственное производство сахарной свеклы, чтобы не зависеть от мировых цен. Он отметил, что, возможно, цены будут выше, но, по крайней мере, сахар в стране будет всегда.

Мощности сахарных заводов хватает, чтобы обеспечить население полностью, но не хватает сырья. А сырье мы завозим из Латинской Америки, Индии. Сейчас речь идет о том, чтобы на первых порах дать средства заводам на заключение долгосрочных контрактов с производителями сахарного тростника из Латинской Америки, Индии. Это будет сделано для того, чтобы больше не беспокоиться. Задача моя – понять, почему такие вещи произошли, и больше таких ситуаций не допускать. Серик Жумангарин

Напомним, 15 августа Серик Жумангарин получил новую должность – глава государства назначил его исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана. На этом посту он сменил Бахыта Султанова, который получил выговор от президента за дефицит сахара в стране.