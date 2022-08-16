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Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии

Электричество, электроэнергетика, Казахстан Фото: Zakon.kz
На брифинге вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сказал, что Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии, передает корреспондент Zakon.kz.
По той динамике потребления, которая идет, мы можем ожидать дефицита электроэнергии в объеме до 1-1,5 млрд кВтч, в среднем может составить 300 МВт. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов

По его словам, ранее Казахстан вел переговоры по поставке воды для южных регионов страны с Токтогульского водохранилища в Кыргызстане, в свою очередь казахстанская сторона будет поставить электроэнергию в Кыргызстан в ходе отопительного сезона.

Дефицит, который KEGOC прогнозирует – если поставки в Кыргызстан сохранятся, тогда нужно будет заместить эту электроэнергию в объеме 1-1,5 млрд кВтч. Опять же все зависит от того в каком техническом состоянии подойдут наши казахстанские станции к работе в зимний период. Вице-министр энергетики

Он добавил, что так или иначе обеспечение потребителей задача профильного министерства, системного оператора и все потребители будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.

Если у нас прогнозируются дефицитные объемы, то поставка будет осуществляться от стран, у которых будет возможность поставить электроэнергию в Казахстан (это Россия, Узбекистан, Кыргызстан).Жандос Нурмаганбетов

Ранее журналист редакции выяснил, когда казахстанцы тратят рекордное количество электроэнергии.

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