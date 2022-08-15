Стало известно, когда казахстанцы тратят рекордное количество электроэнергии

Погода является одним из основных факторов, влияющих на потребление электроэнергии населением: в холода энергия требуется для поддержания тепла, а в жару – для охлаждения помещений. Редакция Zakon.kz выяснила, когда казахстанцы тратят рекордное количество электроэнергии.

Согласно данным Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, казахстанцы потребляют наибольший объем электроэнергии зимой. Считается, что это связано с тем, что в холодное время года горожане чаще находятся дома, световой день сокращается. Но скачки потребления электроэнергии происходят периодами, которые повторяются из года в год в одинаковое время. Летом тоже есть временной отрезок, когда электроэнергию потребляют на высоком уровне. Это обусловлено пиком жары, в который жители начинают часто пользоваться кондиционерами и вентиляторами. Однако, согласно статистическим данным, максимальный расход электроэнергии в Казахстане приходится все же на зиму.

Фото: Zakon.kz

Заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Нурлан Булатбаев рассказал журналисту Zakon.kz, что существуют систематические изменения в потреблении электрической энергии, которые можно отследить по графику (в данном случае с июня по июль 2021 года и с июня по июль 2022 года).

График показывает снижение и повышение потребления населением электроэнергии в связи с сезонными колебаниями. Увеличение потребления обусловлено температурным фактором. Зимой потребление вырастает, так как уменьшается световой день, жители включают обогреватели, в отопительный сезон люди чаще находятся дома. Потом кривая снижается, но в летнее время мы вновь фиксируем рост потребления электроэнергии. Затем идет снижение и при прохождении пикового периода, когда наступает жара и люди начинают использовать кондиционеры и вентиляторы, снова происходит резкое повышение потребления электроэнергии, – сообщил зампредседателя КРЕМ МНЭ РК Нурлан Булатбаев.

Кроме того, как отметил спикер, незначительное повышение потребления электроэнергии в сезонные периоды можно объяснить и ростом населения. Если судить по графику, то кривая идет с систематическими изменениями, резких колебаний не отмечается.

Нурлан Булатбаев уточнил, что если в Минэнерго видят общую картину самого потребления, то в комитете фиксируют потребление по регулируемой части. В энергоснабжающих организациях (ЭСО) более 100 предприятий, из них ведомством регулируется только 37. Он подчеркнул, что всю картину видеть невозможно, но, согласно собранным данным по потреблению электроэнергии населением (за последние 24 месяца – с июня 2020 года по июль 2022 года), можно сделать вывод, что повышение потребления электроэнергии населением связано с погодными условиями.

Фото: Zakon.kz

Если говорить о 37 субъектах общественно значимого рынка, которые нами регулируются, годовое потребление, к примеру, в Мангистауской области – 705 млн кВт – и это среднее значение. В Алматы годовой объем потребления равен 1352 млн кВт, в Атырауской области – 660 млн кВт, тоже, как видим, среднее. В целом по Казахстану годовой объем потребления соответствует 12 226 млн кВт. Это значения 2021 года, так как 2022 год еще не закончился. Наибольшее потребление, конечно, в городах республиканского значения – это Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Также наблюдается довольно ощутимое потребление в Караганде – 1315 млн кВт. Зампредседателя КРЕМ МНЭ РК Нурлан Булатбаев

В Министерстве энергетики РК рассказали, что за пять лет объем потребления электроэнергии в Казахстане вырос на 16,35%.

Согласно информации системного оператора Единой электроэнергетической системы Казахстана АО «KEGOC», объемы потребления электрической энергии в стране за прошедшие пять лет составили: 2017 год – 97,9 млрд кВт⋅ч;

2018 год – 103,2 млрд кВт⋅ч;

2019 год – 105,2 млрд кВт⋅ч;

2020 год – 107,3 млрд кВт⋅ч;

2021 год – 113,9 млрд кВт⋅ч.

По данным системного оператора ЕЭС Казахстана за 2021 год также видно, что наиболее высокие показатели потребления электроэнергии в стране имеют города республиканского значения, а также города с крупными промышленными предприятиями.

Нур-Султан: 4,8 млрд кВт⋅ч;

Алматы: 5,3 млрд кВт⋅ч;

Шымкент: 1,7 млрд кВт⋅ч.

Также в министерстве назвали наиболее энергоемкие казахстанские предприятия. Их показатели превышают потребление отдельных городов республики.

По данным за 2021 год это:

АО АЗФ (Аксуский) «ТНК Казхром» – 5 171,9 млн кВт⋅ч;

Казахстанский электролизный завод – 3 780,7 млн кВт⋅ч;

АО «Арселор Миттал Темиртау» – 3 771,6 млн кВт⋅ч;

АО «НК «Казахстан темир жолы» – 3 462,5 млн кВт⋅ч;

АО АЗФ (Актюбинский) «ТНК Казхром» – 3 272,2 млн кВт⋅ч.

В Минэнерго подтвердили, что наиболее высокие показатели потребления электрической энергии традиционно фиксируются в осенне-зимний период (ОЗП).

В ходе ОЗП 2021-2022 годов максимум потребления пришелся на 19:00 21 января 2022 года и составил 15 931 МВт. При этом рост объемов потребления в ОЗП фиксируется в каждом регионе в связи с естественным приростом электроэнергетических нагрузок, – рассказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что последние два десятилетия наблюдается тенденция ежегодного роста потребления электрической энергии и пиковых нагрузок. Это обусловлено, как считают в ведомстве, темпами роста экономики страны.