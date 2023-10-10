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Дефицит тепла в двух регионах Казахстана прогнозирует Минэнерго

Дефицит тепла прогнозируют в двух городах Казахстана Фото: freepik
Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге в ведомстве 10 октября рассказал, в каких регионах возможен дефицит тепла, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что дефицита тепла в Астане не будет, так как здесь строят две дополнительные котельные.

"Они тоже поэтапно запускаются. Поэтому дефицит тепла по Астане решен, по Караганде все нормально. По Павлодару на этот год у нас все штатно, но мы должны учитывать перспективу: города строятся, урбанизация идет, назревает дефицит тепла по Павлодару. Мы сейчас работаем над строительством нового котла в Павлодаре. Аналогичный вопрос назревает по Петропавловску", – добавил вице-министр.

Представитель Минэнерго сообщил, что в этом году из бюджета направили колоссальные средства на ремонт и строительство сетей.

"Последние годы из тарифа мы убирали инвестиционную составляющую для сохранения низкого тарифа. В итоге выясняется, что тепло по справедливому тарифу лучше, нежели отсутствие тепла по низкому тарифу, поэтому переоценка происходит", – высказался Жандос Нурмаганбетов.

12 сентября сообщалось, что одиннадцать частных ТЭЦ в Казахстане находятся в критическом состоянии.

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