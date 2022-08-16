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Более 89 тыс. казахстанских студентов нуждаются в общежитии

Более 89 тыс. казахстанских студентов нуждаются в общежитии Фото: unsplash
На сегодняшний день только 28 вузов в Казахстане на 100% обеспечены местами в общежитиях. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передает корреспондент Zakon.kz.
По прогнозным данным, в новом учебном году количество студентов, нуждающихся в общежитии, составит более 89 тыс. человек. При этом наибольшая потребность будет в Алматы и Нур-Султане.Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек на заседании правительства

На сегодняшний день потребность в КазНУ им. аль-Фараби составляет 15 122 койко-мест, КазНацЖенПУ – 4,5 тыс., КазНПУ им. Абая – 4 тыс., КазНИТУ им. К. Сатпаева – 3 тыс., ЕНУ им. Л. Гумилева – 5 тыс. койко-мест.

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По словам министра, также на данную ситуацию в Нур-Султане может повлиять Съезд лидеров мировых и традиционных религий, планируемый в сентябре текущего года.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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