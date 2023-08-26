Куда обращаться казахстанским студентам по поводу места в общежитии
26 августа 2023 года в своем Telegram-канале глава МНВО РК опубликовал контакты ситуационного центра по обеспечению студентов местами в общежитиях.
Согласно информации, в ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях можно обращаться в любое время, так как он работает круглосуточно по следующим номерам:
- +7 700 950 95 28;
- +7 700 255 14 43.
Ранее сообщалось, что правительство постановлением от 16 августа 2023 года внесло поправки в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь.
Согласно документу, государство частично компенсирует расходы в период получения образования за проживание в общежитиях колледжей и вузов в размере, не превышающем 29 МРП в год (что составляет 100 050 в 2023 году):
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам РК из числа молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
- лицам с инвалидностью первой или второй группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.
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Постановление вводится в действие 29 августа 2023 года.