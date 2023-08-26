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Законодательство РК

Куда обращаться казахстанским студентам по поводу места в общежитии

Куда обращаться казахстанским студентам по поводу места в общежитии Фото: unsplash
Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, куда обращаться казахстанским студентам по поводу места в общежитии, сообщает Zakon.kz.

26 августа 2023 года в своем Telegram-канале глава МНВО РК опубликовал контакты ситуационного центра по обеспечению студентов местами в общежитиях.

Согласно информации, в ситуационный центр по обеспечению студентов местами в общежитиях можно обращаться в любое время, так как он работает круглосуточно по следующим номерам:

  • +7 700 950 95 28;
  • +7 700 255 14 43.

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Ранее сообщалось, что правительство постановлением от 16 августа 2023 года внесло поправки в Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь.

Согласно документу, государство частично компенсирует расходы в период получения образования за проживание в общежитиях колледжей и вузов в размере, не превышающем 29 МРП в год (что составляет 100 050 в 2023 году):

  • детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также гражданам РК из числа молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия;
  • лицам с инвалидностью первой или второй группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью.

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Постановление вводится в действие 29 августа 2023 года.

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Интересное Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Образование Казахстан
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