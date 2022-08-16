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Жозе Моуринью отблагодарил пиццей футболистов и персонал своего клуба

Футбол Подарок Игрокам Фото: Instagram/josemourinho
Главный тренер футбольного клуба «Рома», знаменитый португальский наставник Жозе Моуринью купил 60 пицц для игроков и сотрудников своей дружины, чтобы отметить победу над «Салернитаной» в первом туре чемпионата Италии, сообщает Zakon.kz.

Тем самым наставник римлян пиццей отблагодарил членов команды «Рома» за победу над соперником. После выездного матча, в котором «золотисто-желтые» вырвали победу со минимальным счетом 1:0, наставник чемпионов Лиги конференций 2022 года за свой счет приобрел 60 пицц и напитки для представителей клуба, чтобы отметить первые баллы в итальянском первенстве – Серии А.

Футбол Презент Рома

Фото: Instagram/josemourinho

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Жозе Моуринью Италия
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