Жозе Моуринью уволили с поста тренера итальянской "Ромы"

60-летний португальский специалист Жозе Моуринью покинул должность главного тренера футбольного клуба "Рома". Вместе с ним итальянскую команду покидают его помощники, сообщает Zakon.kz.

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Информацию об увольнении опытного тренера опубликовала пресс-служба ФК "Рома".

В мае 2021 года Моуринью стал шестидесятым тренером в истории "римлян". Он привел команду к победе в Лиге конференций 25 мая 2022 года и к финалу Лиги Европы в Будапеште год назад.

"Благодарим Жозе от лица всех в "Роме" за страсть и приверженность, которые он демонстрировал с момента прихода. Навсегда сохраним отличные воспоминания о его работе, но сейчас мы считаем, что незамедлительные изменения необходимы в интересах клуба". Заявление руководителей ФК "Рома"

14 января римский коллектив на выезде проиграл "Милану" со счетом 1:3 в матче 20-го тура Серии А.





После этого поражения "Рома" располагается на девятой строчке турнирной таблицы итальянского первенства, имея в своем активе 29 очков.



Контракт Моуринью с "Ромой" был рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщили в клубе, дальнейшие решения по обновлению тренерского штаба обнародуют в ближайшее время.

Жозе Моуринью считают одним из величайших тренеров всех времен и одним из самых титулованных специалистов в истории мирового футбола. Он добился практически всех титулов и трофеев на клубном уровне, работая со знаменитыми клубами Европы.

В июне минувшего года Моуринью отстранили от участия в четырех кубковых матчах под эгидой УЕФА за скандальное поведение после матча между "Ромой" и "Севильей".