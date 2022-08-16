Около 35 тыс. тенге на школьную форму сына: Асхат Аймагамбетов показал чеки

Чуть ранее в кулуарах правительства министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что потратил на школьную форму сына около 35 тыс. тенге. Теперь же глава Минпросвещения решил показать чеки той самой покупки, передает Zakon.kz.

Фото чеков Асхат Аймагамбетов опубликовал в своем telegram-канале.

Мой сын учится в государственной школе, и подготовка к учебному году такая же, как и у большинства родителей. В воскресенье мы вместе с сыном приобрели в магазине рубашки, костюм, брюки и галстук на сумму порядка 36 тыс. тенге. В приложенных чеках можно увидеть стоимость и подсчитать общую сумму. Также, кроме школьной формы, в чеке можно увидеть приобретенный портплед для костюмов на сумму около 20 тыс. тенге. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Фото: Telegram/aimagambetov

Фото: Telegram/aimagambetov

В подтверждение ответа прилагаю фото чеков о покупке. В одном чеке сумма на 26 тыс. тенге (пиджак, брюки, рубашка). Во втором чеке – более 10 тыс. тенге (еще одна рубашка и галстук). Итого более 36 тыс. тенге. Портплед – около 20 тыс. тенге. Асхат Аймагамбетов

Он подчеркнул, что «министерство держит руку на пульсе и принимает меры по выплате акиматами для 475 тыс. нуждающихся детей финансовых средств на приобретение школьной формы».

В преддверии учебного года правительством данный вопрос взят на контроль. Премьер-министром даны необходимые поручения. Асхат Аймагамбетов

Ранее Асхат Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка. По его словам, на покупку нескольких белых рубашек, брюк, костюма, галстука для сына министр потратил около 35 тыс. тенге.