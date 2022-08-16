Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько заплатил за школьную форму для своего ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

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