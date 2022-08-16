Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько заплатил за школьную форму для своего ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.
Чтобы назвать точную сумму, министр проверил свой банковский перевод.
Как и все семьи, мы начали подготовку к школе. В эти выходные мы с ребенком пошли в магазин. Там мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Что касается цены, то потратили около 35 тыс. тенге. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства
Напомним, в министерстве приняли решение ввести единую школьную форму. Однако 9 августа сообщили, что требования к форме в новом учебном году останутся прежними.
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