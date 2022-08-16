Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка

министр просвещения РК Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал, сколько заплатил за школьную форму для своего ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Чтобы назвать точную сумму, министр проверил свой банковский перевод.

Как и все семьи, мы начали подготовку к школе. В эти выходные мы с ребенком пошли в магазин. Там мы взяли несколько белых рубашек, брюки, костюм, галстук. Что касается цены, то потратили около 35 тыс. тенге. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах правительства

Напомним, в министерстве приняли решение ввести единую школьную форму. Однако 9 августа сообщили, что требования к форме в новом учебном году останутся прежними.

Читайте также

С дефицитом в миллион школьных мест может столкнуться Казахстан к 2025 году

В Казахстане проверят рост цен на электроэнергию в июле

Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне

Тамила Языкова
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Необычный кот живет в акмолинской колонии
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
Самые большие перфекционисты: названы Топ-4 знаков зодиака
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления