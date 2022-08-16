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Невролог назвала признаки усталости мозга

усталость, невролог, врач Фото: pexels
Ухудшение памяти — первый признак того, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых. Невролог Ольга Гофман назвала и другие явные и неочевидные сигналы, говорящие о проблемах в организме, передает Zakon.kz.

Об усталости мозга могут сигнализировать ухудшение памяти, нарушение концентрации внимания, растерянность. Особенно это актуально для перенесших COVID-19, которые зачастую имеют проблемы с восприятием времени и пространства, пишет lenta.ru.

В работе и личной жизни к этим признакам добавляется постоянное зависание в гаджетах и зависимость от них, невозможность сосредоточиться на одном деле, нежелание приступать к задачам и тяжелому когнитивному труду, обратила внимание невролог.

Не стоит оставлять без внимания симптомы, которые сигнализируют о нарушениях работы нервной системы. Помимо слабости, утомляемости, бессонницы, легкой раздражительности это могут быть головные боли, боли в спине, онемение конечностей и ползание мурашек по спине, ногам и рукам.Невролог Ольга Гофман

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