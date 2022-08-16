Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы

Фото: акимат города Алматы

С 23:00 17 августа до 06:00 18 августа будет проводиться средний ремонт дорог по улице Розыбакиева. Об этом сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, передает Zakon.kz.

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