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Улицу Розыбакиева временно перекроют в Алматы

Алматы, Розыбакиева Фото: акимат города Алматы
С 23:00 17 августа до 06:00 18 августа будет проводиться средний ремонт дорог по улице Розыбакиева. Об этом сообщили в Управлении городской мобильности Алматы, передает Zakon.kz.
Будет перекрыто движение по ул. Розыбакиева от ул. Утепова до ул. Тимирязева, – говорится в сообщении.

Указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год. В Управлении городской мобильности Алматы принесли извинения за доставленные неудобства. Горожан и гостей города просят корректировать свой маршрут заранее.

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