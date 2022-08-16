Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Активы Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан из Швейцарии

Возврат активов Каримовой в Узбекистан Фото: Instagram/real_googoosha
Власти Узбекистана и Швейцарии подписали окончательное соглашение по возвращению преступных активов Гульнары Каримовой. Сумма активов – 131 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписал министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов и президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией народу Узбекистана 131 млн долларов, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии.Министерство юстиции Узбекистана

Отмечается, что ключевыми принципами возврата незаконно приобретенных активов являются:

  • открытость и прозрачность, открытая публикация информации, касающейся реституции, для общественности;

  • участие гражданского общества в процессе;

  • конечное использование возвращенных средств в социальную сферу, в частности на образование и здравоохранение;

  • поддержание постоянного, плодотворного и уважительного диалога по вопросам реституции между Узбекистаном и Швейцарией.

Возврат активов будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе трастовых фондов ООН.

Одобренные управляющим комитетом проекты будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

Сообщается, что такая система позволит минимизировать коррупционные и другие риски, а также обеспечить прозрачность и подотчетность при расходовании средств.

Читайте также

В Кении начались беспорядки из-за несогласия людей с результатами выборов

Данияр Кунафин
Каримова Гульнара Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
Наследование пенсионных накоплений: что нужно знать
курс иностранных валют на торгах
Курс доллара продолжает снижаться на торгах
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 16 августа в обменных пунктах Казахстана
напиток
Две вредные привычки способны продлить жизнь – врач
глава Минторговли
Новый глава МТИ о дефиците сахара: Решение на поверхности, мы живем не на Луне
увеличенная популяция майны вытесняет местных птиц
Орнитологи: завезенная майна вытесняет «коренных» пернатых Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления