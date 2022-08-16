Активы Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан из Швейцарии
Соглашение подписал министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов и президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией народу Узбекистана 131 млн долларов, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии.Министерство юстиции Узбекистана
Отмечается, что ключевыми принципами возврата незаконно приобретенных активов являются:
открытость и прозрачность, открытая публикация информации, касающейся реституции, для общественности;
участие гражданского общества в процессе;
конечное использование возвращенных средств в социальную сферу, в частности на образование и здравоохранение;
поддержание постоянного, плодотворного и уважительного диалога по вопросам реституции между Узбекистаном и Швейцарией.
Возврат активов будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе трастовых фондов ООН.
Одобренные управляющим комитетом проекты будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.
Сообщается, что такая система позволит минимизировать коррупционные и другие риски, а также обеспечить прозрачность и подотчетность при расходовании средств.