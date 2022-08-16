Активы Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан из Швейцарии

Власти Узбекистана и Швейцарии подписали окончательное соглашение по возвращению преступных активов Гульнары Каримовой. Сумма активов – 131 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение подписал министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов и президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

Подписание соглашения знаменует собой немедленный возврат Швейцарией народу Узбекистана 131 млн долларов, ранее незаконно приобретенных организованной преступной группой, возглавляемой Гульнарой Каримовой, и легализованных на территории Швейцарии. Министерство юстиции Узбекистана

Отмечается, что ключевыми принципами возврата незаконно приобретенных активов являются:

открытость и прозрачность, открытая публикация информации, касающейся реституции, для общественности;

участие гражданского общества в процессе;

конечное использование возвращенных средств в социальную сферу, в частности на образование и здравоохранение;

поддержание постоянного, плодотворного и уважительного диалога по вопросам реституции между Узбекистаном и Швейцарией.

Возврат активов будет проводиться через многопартнерский трастовый фонд Uzbekistan Vision 2030, находящийся в системе трастовых фондов ООН.

Одобренные управляющим комитетом проекты будут реализовываться профильными агентствами ООН в Узбекистане совместно с узбекской стороной.

Сообщается, что такая система позволит минимизировать коррупционные и другие риски, а также обеспечить прозрачность и подотчетность при расходовании средств.