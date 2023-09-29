В Швейцарии выдвинули обвинения против Гульнары Каримовой

Прокуратура Швейцарии направила в суд обвинительное заключение по делу Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в руководстве международной преступной организацией и отмывании денег. Прокуроры требуют конфискации активов на сумму около 480 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Федеральная прокуратура Швейцарии (OAG) 28 сентября направила в суд обвинительное заключение по уголовному делу Гульнары Каримовой. Ее обвиняют в участии в преступной организации, отмывании денег, получении взяток и подделке документов, сообщает Gazeta.uz.

Обвинение предъявили также бывшему гендиректору узбекского филиала российской телекоммуникационной компании. Его имя и название компании не раскрываются.

Судя по всему, это бывший гендиректор дочерней компании МТС в Узбекистане "Уздунробита" Бехзод Ахмедов, который неоднократно фигурировал в материалах по делу Каримовой. В 2019 году власти США обвинили Каримову и Ахмедова в коррупции и отмывании денег.

Прокуратура требует конфискации активов на сумму около 480 млн долларов в рамках дела.

Предыстория

Расследование федеральной прокуратуры Швейцарии началось в 2012 году, когда она возбудила уголовное дело в отношении помощника Гульнары Каримовой по фактам подделки документов и отмывания денег, а также против гендиректора узбекского филиала российской телеком-компании в связи с отмыванием денег.

С 2012 по 2014 год дело было расширено, в него включили нескольких подчиненных Каримовой и саму Гульнару Каримову после того, как с нее сняли иммунитет, связанный с ее дипломатической деятельностью. Речь идет о работе Каримовой послом Узбекистана в представительстве ООН в Женеве.

С 2018 по 2021 год в рамках расследования за отмывание денег и подделку документов были осуждены четыре лица. Их имена не называются. Власти Швейцарии конфисковали более 340 млн швейцарских франков для возврата в Узбекистан. "Газета.uz" описывала условия возвращения этих средств.

В настоящее время в рамках процесса против Каримовой и второго обвиняемого под арестом остается имущество на сумму более 440 млн швейцарских франков.

В 2021 году прокуратура расширила уголовное дело против Каримовой и бывшего гендиректора по подозрению в получении ими взятки в качестве иностранных должностных лиц. В 2022 году в дело включили подозрение в участии в преступной организации и ее поддержке.

Суть обвинения

Согласно обвинительному заключению, с 2001 по 2013 год Гульнара Каримова создала и руководила иерархической преступной организацией под названием "Офис" (The Office), в которую вошли несколько десятков человек и большое количество компаний.

В Швейцарии эта организация предположительно начала свою деятельность в 2005 году, чтобы, как отмечает прокуратура страны, скрыть капитал, полученный от ее преступных операций, на счетах и в сейфах швейцарских банков, а также через покупку недвижимости.

"Учитывая размер организации, способ ее организации, инфраструктуры, размер активов, которыми она владела, и квалификацию некоторых ее членов, „Офис" осуществлял свою преступную деятельность как профессиональный бизнес, соблюдая обязательные правила и строгое распределение задач, но при этом прибегая к насилию и запугиванию". Федеральная прокуратура Швейцарии

В ходе расследования прокуроры выявили связи "Офиса" с сотнями компаний, созданных и используемых, чтобы сохранить непрозрачность структуры. Все они имели банковские счета в различных юрисдикциях в Швейцарии.

Как утверждается в обвинительном заключении, иностранные компании, желающие войти и работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, "были обязаны давать взятки Гульнаре Каримовой через компании „Офиса"", чтобы получить через нее разрешение.

"Гульнара Каримова таким образом использовала свой двойной статус – как дочь президента и как узбекский госслужащий, что позволяло ей оказывать неограниченное воздействие на государственных чиновников, когда дело касалось разрешения компаниям войти в телекоммуникационный сектор и работать в нем". Федеральная прокуратура Швейцарии

По информации прокуратуры, взятки от телекоммуникационных компаний переводились на банковские счета через несколько стран и различные компании, прежде чем оседали на счетах банков в Швейцарии, открытых на имя компаний "Офиса". Их бенефициарами были "подставные лица", чтобы скрыть истинного получателя, которым была Гульнара Каримова, отмечается в обвинении.



По итогам расследования в Швейцарии были конфискованы активы на сумму около 780 млн швейцарских франков – банковские активы и недвижимость, наличные деньги и ценности, хранимые в банковских сейфах.

Гульнара Каримова обвиняется в общем руководстве "Офисом". Прокуратура утверждает, что она участвовала в создании этой преступной организации и инициировала ее преступную деятельность. К ней относится открытие банковских счетов в Швейцарии на имя членов и компаний "Офиса", перевод преступных активов, а также составление фиктивных и ложных документов, чтобы обосновать эти переводы.

Бывший гендиректор узбекской "дочки" российской телекоммуникационной компании обвиняется в том, что был "ключевым членом" "Офиса". Он, по данным прокуратуры, занимался разработкой и реализацией коррупционных схем в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

Обвинения в других странах

На основе информации, предоставленной федеральной прокуратурой Швейцарии, были открыты уголовные дела в Швеции, Франции, Норвегии, Нидерландах, США и Великобритании.





"Существование "Офиса" и множество преступлений, совершенных этой преступной организацией, подтверждены несколькими судебными решениями, вынесенными в Швейцарии и за рубежом". Федеральная прокуратура Швейцарии

Гульнара Каримова в 2015 году была приговорена к пяти годам ограничения свободы, а затем переведена в колонию в 2019 году. В марте 2020 года ее осудили еще на 13 лет и 4 месяца "по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Узбекистана, а также завладения путем вымогательства чужим имуществом в особо крупных размерах".

Общая сумма активов во Франции, США, Латвии и других странах, относящихся к Каримовой и возглавляемой ею преступной группе, оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Узбекистан пытается вернуть эти средства.