Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане

Сотрудники полиции выявили водителя автомобиля ВАЗ 211. В течение месяца на него наложили 82 административных штрафа за нарушения ПДД, передает Zakon.kz.

Автомашину остановили в дневное время на пересечении пр. Кабанбай батыра и Керей Жанибек Хандар. При проверке документов стражи порядка установили, что молодой человек управляет транспортом без документов и не имеет страховки.

Кроме того, систематически нарушая ПДД, молодой человек допускал превышение скорости движения автомобиля и, игнорируя дорожные знаки, передвигался по Bus Lane. Водителю выдано уведомление, автомобиль водворен на коммунальную стоянку. Департамент полиции Нур-Султана

В столице автоматизированная система контроля дорожного движения «Қорғау» ежедневно выявляет водителей, имеющих задолженности по административным правонарушениям. Так, за одни сутки посредством приложения выявлено 28 водителей, имеющих штрафы на общую сумму более 5,5 млн тенге.