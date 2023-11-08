Штрафы на 5 млн тенге накопил водитель "Мерседеса" в Туркестанской области
Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 8 ноября, в полицию поступила информация о том, что по дорогам региона разъезжал лихач с миллионными штрафами. У водителя автомобиля Mercedes-Benz была задолженность по оплате штрафов на сумму около 5 млн тенге.
Сотрудники патрульной полиции остановили иномарку на трассе "Шымкент – Самара". Автомобиль отправили на штрафстоянку, а с его водителем провели разъяснительную беседу. Теперь автомобилисту придется погасить задолженность, чтобы вернуть машину.
В ДП отметили, что задержать лихача помогла программа "Коргау – опасный водитель", которая действует в Туркестанской области с апреля. Она связывает мобильное приложение "Коргау" с планшетами сотрудников патрульной полиции и камерами "Сергек", что позволяет эффективно выявлять водителей с долгами по штрафам. За полгода с помощью программы полицейские нашли более 500 автомобилей с задолженностью и составили 1230 административных протоколов.
Ранее похожий случай произошел в Алматы, где водитель автомобиля с российскими номерами нарушил ПДД на 4,5 млн тенге.