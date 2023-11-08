Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Штрафы на 5 млн тенге накопил водитель "Мерседеса" в Туркестанской области

Штрафы на 5 млн тенге накопил водитель Mercedes в Туркестанской области Фото: pixabay
Водителя Mercedes, не заплатившего штрафы за нарушения ПДД на 5 млн тенге, выявили полицейские в Туркестанской области. Теперь автомобилисту придется погасить долг, чтобы вернуть иномарку со штрафстоянки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 8 ноября, в полицию поступила информация о том, что по дорогам региона разъезжал лихач с миллионными штрафами. У водителя автомобиля Mercedes-Benz была задолженность по оплате штрафов на сумму около 5 млн тенге.

Сотрудники патрульной полиции остановили иномарку на трассе "Шымкент – Самара". Автомобиль отправили на штрафстоянку, а с его водителем провели разъяснительную беседу. Теперь автомобилисту придется погасить задолженность, чтобы вернуть машину.

В ДП отметили, что задержать лихача помогла программа "Коргау – опасный водитель", которая действует в Туркестанской области с апреля. Она связывает мобильное приложение "Коргау" с планшетами сотрудников патрульной полиции и камерами "Сергек", что позволяет эффективно выявлять водителей с долгами по штрафам. За полгода с помощью программы полицейские нашли более 500 автомобилей с задолженностью и составили 1230 административных протоколов.

Ранее похожий случай произошел в Алматы, где водитель автомобиля с российскими номерами нарушил ПДД на 4,5 млн тенге.

Читайте также

фермеры не получили компенсацию в связи с засухой
Жамбылские фермеры не получили компенсацию ущерба и требуют объяснений
штормовое предупреждение
Ливень, снег и туман ожидаются на большей части Казахстана в четверг
попытка суицида
В Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков
Никита Дробны
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
Почему по всему Казахстану отключили телевидение и радио
В Казахстане ужесточили требования к переводам по картам
В Казахстане ужесточили правила перевода денег по платежным картам
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Мороз до -10 градусов, снег, дождь: прогноз погоды в Казахстане на 9-11 ноября
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления