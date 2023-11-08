Штрафы на 5 млн тенге накопил водитель "Мерседеса" в Туркестанской области

Водителя Mercedes, не заплатившего штрафы за нарушения ПДД на 5 млн тенге, выявили полицейские в Туркестанской области. Теперь автомобилисту придется погасить долг, чтобы вернуть иномарку со штрафстоянки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области 8 ноября, в полицию поступила информация о том, что по дорогам региона разъезжал лихач с миллионными штрафами. У водителя автомобиля Mercedes-Benz была задолженность по оплате штрафов на сумму около 5 млн тенге.

Сотрудники патрульной полиции остановили иномарку на трассе "Шымкент – Самара". Автомобиль отправили на штрафстоянку, а с его водителем провели разъяснительную беседу. Теперь автомобилисту придется погасить задолженность, чтобы вернуть машину.

В ДП отметили, что задержать лихача помогла программа "Коргау – опасный водитель", которая действует в Туркестанской области с апреля. Она связывает мобильное приложение "Коргау" с планшетами сотрудников патрульной полиции и камерами "Сергек", что позволяет эффективно выявлять водителей с долгами по штрафам. За полгода с помощью программы полицейские нашли более 500 автомобилей с задолженностью и составили 1230 административных протоколов.

Ранее похожий случай произошел в Алматы, где водитель автомобиля с российскими номерами нарушил ПДД на 4,5 млн тенге.