Взрыв в ереванском ТЦ: в Армении назначены даты траура

Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна 17-18 августа в память жертв взрыва в торговом центре «Сурмалу» будут днями траура, передает Zakon.kz.

Как пишет издание «Новости-Армения», в эти дни флаг страны приспустят до середины флагштока, а трансляция рекламных и развлекательных программ вещательными компаниями запрещается.

14-го августа в 13.23 в ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, частично обрушилось трехэтажное здание площадью более 2,8 тыс. кв. м.

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По сведениям МЧС, в результате взрыва погибли 16 человек, двое числятся пропавшими без вести. Травмы получили 62 человека, в том числе дети, пострадавшие были госпитализированы в различные медцентры столицы. По данным на вторник, на стационарном лечении остаются 7 граждан, остальные выписались после получения медпомощи. Поисково-спасательные работы ведутся на территории площадью в 1 га. 17-18 августа в Армении и в Арцахе объявлен траур.