Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления

Высокое кровяное давление часто является «спусковым крючком» для инсультов или сердечных приступов, передает Zakon.kz.

Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама, пишет «МедикФорум».

Увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления. При этом у мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия. Кроме бананов, им особо богаты авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи.