Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления

орехи Фото: pixabay
Высокое кровяное давление часто является «спусковым крючком» для инсультов или сердечных приступов, передает Zakon.kz.

Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама, пишет «МедикФорум».

Увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления. При этом у мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.

Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия. Кроме бананов, им особо богаты авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

1104 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

При повторном заражении COVID-19 протекает тяжелее – эксперт

Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
как уснуть ночью
Эксперт по сну рассказал, как заснуть ночью перед важным событием
посол
Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
женщина выбросилась с балкона в Алматы
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления