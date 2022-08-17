Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления
Недавнее исследование показало, что женщины могут существенно защитить свою сердечно-сосудистую систему, употребляя калий. К таком выводу пришли медики из Университетской больницы Амстердама, пишет «МедикФорум».
Увеличение потребления калия способствует снижению артериального давления. При этом у мужчин не было обнаружено связи между калием и артериальным давлением.
Уточняется, что калий способствует снижению артериального давления благодаря взаимодействию с почками и натрием. Он содержится в различных продуктах — например, банан среднего размера содержит около 422 миллиграмм калия. Кроме бананов, им особо богаты авокадо, абрикосы, морковь, помидоры и орехи.
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