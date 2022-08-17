У лучшего теннисиста Казахстана родился сын

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик и его супруга впервые стали родителями. В связи с этим радостным событием казахстанский теннисист получил небольшой отпуск. Он пропускает крупные турниры в Цинциннати и Уинстон-Салеме (США), сообщает Zakon.kz.

Лидер мужской сборной Казахстана и 42-я ракетка мира Александр Бублик сообщил об этом на своей странице в Instagram. У 25-летнего казахстанца родился сын, которого назвали Василий.

Фото: Instagram/bublik

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