Лучший теннисист Казахстана пропустит два "Мастерса" подряд

Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик (ATP №25) принял решение не участвовать в турнире категории Masters 1000 в Цинциннати, который состоится с 5 по 18 августа в США, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили организаторы соревнований. Спортсмен также снялся с аналогичного турнира в Торонто.

Помимо Бублика, в числе отказавшихся от участия и 57-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини.

На прошлой неделе Бублик одержал победу на грунтовом турнире ATP-250 в Кицбюэле. В финале он уверенно обыграл француза Артура Казо (ATP №100) со счетом 6:4, 6:3 и завоевал очередной титул в своей карьере.

Таким образом, Бублик пропускает сразу два крупных турнира в преддверии Открытого чемпионата США – US Open 2025.