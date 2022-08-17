Когда решится вопрос газификации Нур-Султана

Начато строительство сетей для доступа газа к жилым массивам. К концу 2024 года к газу будет подключено порядка 300 тыс. жителей, сообщил глава отдела Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Максат Есмагулов, передает корреспондент Zakon.kz.

В городе начато строительство подводящих сетей большого диаметра. То есть тот газопровод, который будет непосредственно к жилым массивам обеспечивать подвод газа. Мы ведем строительство газопровода к жилым массивам Пригородный, Family Village, Garden Village, Ильинка и Лесозавод. Также ведется проектирование и строительство распределительных сетей по указанным жилым массивам. Таким образом, до конца реализации проекта, до конца 2024 года, газом будет обеспечено порядка 300 тыс. жителей столицы. Руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султана Максат Есмагулов

Он напомнил, что строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди. В 2021 году было завершено строительство 1-й очереди, а также частично 2-й очереди газификации. По оставшейся части 2, 3-й очереди работы запланированы на 2022-2024 годы.

В целом, по его словам, на сегодняшний день обеспечено подключение потребителей 10 жилых массивов и микрорайонов Коктал-1, Коктал-2, Агрогородка, жилых массивов «Железнодорожный», Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также старой части города в районе ул. Потанина.

Доступом к газу обеспечено 14 тыс. абонентов с количеством населения около 200 тыс. человек. К газу подключено порядка 5 тыс. домов. Ожидаем, что в этом году будет хороший прирост подключения абонентов. Уже за летние месяцы мы видим спрос от населения по подключению к газу. Максат Есмагулов

В городском управлении отметили, что параллельно с проведением работ по газификации жилых массивов проводится работа по переходу на газ энергоисточников – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3.

В прошлом году была завершена реализация проекта по переводу на газ ТЭЦ-2, по ТЭЦ-1 переведены на газ 10 котлов.

К предстоящему запуску ТЭЦ-3 была проведена корректировка проекта. В результате при запуске ТЭЦ-3 она также будет газовым энергоисточником. Максат Есмагулов