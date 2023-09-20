Доступом к газу в Астане обеспечены около 200 тыс. человек, сообщили в акимате

О газификации Астаны и переводе на газ теплоэлектростанций в городе рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны Максат Есмагулов, передает Zakon.kz.





О необходимости улучшения экологической обстановки в Астане и перехода частного сектора с угольного отопления на газовое неоднократно говорилось на разных площадках. Этот вопрос в контексте развития "зеленой экономики" и снижения энергопотребления поднимал и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании народу 1 сентября.

"Наши нефтегазовые гиганты – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак – должны быть надежными поставщиками доступного газа. Важно также привлекать инвестиции в разведку и освоение новых газовых месторождений. Электричество, тепло и вода – базовые блага, необходимые для комфортной жизни. К их использованию нужно подходить ответственно и рачительно. Такой подход должен лежать в основе новой бытовой культуры в нашей стране". Касым-Жомарт Токаев

При этом президент подчеркивал, что переход на газ и на разумное энергопотребление касается не только домохозяйств, но и всех участников экономических отношений. Он назвал расточительное потребление "непозволительной роскошью" и дал задание правительству кардинально пересмотреть действующую политику энергоэффективности с учетом стандартов ОЭСР.

В Астане работа по переходу на газ началась после завершения в 2019 году стыковки отрезков магистрального газопровода "Сарыарка" по маршруту "Караозек (Кызылординская область) – Жезказган – Караганда – Темиртау – Астана".

Как отметил руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны Максат Есмагулов, строительство газораспределительных сетей внутри города разделено на три очереди.

"В 2021 году завершено строительство первой очереди, а также частично – второй очереди газораспределительных сетей. По оставшейся части второй и по третьей очереди работы запланированы на 2022-2025 годы за счет средств республиканского и местного бюджета". Максат Есмагулов

Он также сообщил о достигнутых результатах по газификации потребителей в Астане. Так, по его данным, на сегодняшний день обеспечено подключение потребителей в жилых массивах Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток правая сторона, Юго-Восток левая сторона, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также в микрорайонах "Акбидай", "Казахауыл" и в старой части города в районе улицы Потанина. Завершено строительство 650 км сетей газоснабжения, из которых 550 км – за счет акимата и 100 км построены компанией "КазТрансГаз".

"Доступом к газу обеспечены 12 тысяч абонентов, а общее количество жителей города – около 200 тысяч человек. Общее число подлежащих газификации пользователей – 300 тысяч человек. Из имеющих возможность подсоединиться уже подключены к газу более 8,8 тысячи абонентов. Также переведены на газ 10 котлов ТЭЦ-1 и шесть котлов ТЭЦ-2. К газу подключены 18 социальных объектов. Перевод с дизельного топлива на газ социальных объектов позволил обеспечить экономию бюджетных средств в сумме 977 млн тенге за прошедший отопительный сезон". Максат Есмагулов

Также, по его словам, на сегодня по городу выдано более 9 тысяч технических условий, проконсультировано более 50 тысяч человек.

В текущем году продолжается строительство подводящих газораспределительных сетей к районным котельным "Туран", "Тельмана" и к жилым массивам "Ильинка", "Тельмана", "Пригородный", Family Village, "Ондирис". Строительство внутриквартальных сетей будет начато в 2024 году, по ним в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы, а по Family Village и жилому массиву "Чубары" уже начаты строительно-монтажные работы на сетях газификации.

"Таким образом, до конца 2024 году доступом к газу будет обеспечено около 300 тысяч человек. В целом газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение вредных выбросов в атмосферу на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанных с использованием газовых баллонов". Максат Есмагулов

Руководитель управления также рассказал о том, какое содействие со стороны акимата получают жители города при подключении домов к газу:

сокращен перечень документов для подключения;

выдаются бесплатно приборы учета газа стоимостью от 130 тысяч тенге;

предоставляется денежная компенсация для социально уязвимых слоев населения в размере 448,5 тыс. тенге (130 МРП);

возможна рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома, в том числе через Халык банк до 750 тыс. тенге на 1,5 года.

Также Максат Есмагулов сообщил, что все газораспределительные сети переданы национальному оператору – АО "КазТрансГаз Аймак" – для дальнейшего обслуживания и оказания услуг потребителям. Компанией совместно с районными акиматами созданы мобильные группы в жилых массивах, которые обеспечивают выдачу технических условий за 20 минут.