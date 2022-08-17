Сексуальный буллинг детей: алматинка рассказала о провокации

В Алматы полицейскими зарегистрировано уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, сообщает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, жительница Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указывает на целенаправленную провокацию.

По словам женщины, неизвестные, используя кадры с ее интервью для СМИ и синхрона соседки, умышленно сформировали информационное сообщение, из которого следует межнациональная рознь. Факты вырваны из контекста, сетует мама двоих детей. Она обратилась с заявлением в полицию.