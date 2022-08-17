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Законодательство РК

Сексуальный буллинг детей: алматинка рассказала о провокации

уголовное дело, разжигания межнациональной розни Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейскими зарегистрировано уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни, сообщает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, жительница Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указывает на целенаправленную провокацию.

По словам женщины, неизвестные, используя кадры с ее интервью для СМИ и синхрона соседки, умышленно сформировали информационное сообщение, из которого следует межнациональная рознь. Факты вырваны из контекста, сетует мама двоих детей. Она обратилась с заявлением в полицию.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 174 УК РК. В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы и следственные действия, по результатам которых авторы и распространители фейкового сообщения будут установлены и привлечены к ответственности.Начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев

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