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Законодательство РК

Приверженку "неотенгризма" осудили в Шымкенте

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:08 Фото: freepik
В Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту разжигания религиозной розни, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе суда Шымкента, женщину обвинили по статье 174 ч.1 УК ("Совершение умышленных действий, направленных на разжигание религиозной розни").

"Установлено, что К., придерживаясь "неотенгризма", около года проводила прямые эфиры "стрим" в социальной сети TikTok, в ходе которых публично совершила умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, высказывая оправдания необходимости осуществления религиозной розни против приверженцев исламской религии", – сообщили в суде.

При назначении наказания подсудимой суд учел наличие смягчающего обстоятельства в виде чистосердечного раскаяния, отягчающих обстоятельств не установлено.

Женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее МВД Казахстана отчиталось о ликвидации ячейки экстремистов "Хизб-ут-Тахрир" в Туркестанской области.

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