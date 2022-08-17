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Заморозки, сильные дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Заморозки, сильные дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 18-20 августа 2022 года – в стране ожидаются заморозки, сильные дожди, а также возможен град, передает Zakon.kz.
В ближайшие дни на западные, северные, восточные регионы страны окажут влияние атмосферные фронты – пройдут дожди. 19-20 августа на востоке области ожидаются сильные дожди, возможно, с выпадением града, а на остальной части республики характер метеоусловий не изменится – на фоне высокого атмосферного давления сохранится погода без осадков. В северной половине Казахстана ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2°С.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, понижение температуры воздуха на западе ночью от +18...+26 до +12...+23°С, днем от +30...+38 до +27...+35°С, на юге ночью от +13...+20 до 10...+17°С, днем от +28...+33 до +22...+28 °С, на юго-востоке страны от +12...+18 до +8...+15 °С, днем от +25...+30 до +18...+23°С, на севере, северо-западе, востоке, в центре республики основной фон ночью +2...+10°С, днем +13...+18, на юге +23°С.

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