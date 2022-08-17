Александр Усик перед боем с Энтони Джошуа показал трюк с монетами

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелой весовой категории, непобежденный украинский боксер Александр Усик (19-0) продемонстрировал скорость рук, поймав подброшенные в воздух монеты, сообщает Zakon.kz.

На открытой тренировке в преддверии реванша с Энтони Джошуа (26-2) украинец показал трюк с несколькими монетами в присутствии фанатов и представителей СМИ.

Поочередно ставя монеты на левую руку, он подбрасывал и ловил их правой рукой, количество монет увеличивалось с каждой попыткой. В итоге он подбросил 4 монеты и поймал все одним разом.

Матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа пройдет 20 августа в Джидде (ОАЭ). В первой встрече год назад украинский боксер победил англичанина судейским решением в Лондоне.

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