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Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику перед реваншем

Британский боксер Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику перед реваншем, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 05:40 Фото: Instagram/skysports
21 декабря боксеры Фьюри и Усик сразятся в Саудовской Аравии за звание чемпиона мира WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, британский боксер-профессионал Тайсон Фьюри обратился к своему ближайшему сопернику по титульному бою, украинскому чемпиону мира по боксу Александру Усику.

"У тебя был шанс меня нокаутировать, но ты не закончил работу! Твоя ошибка! Теперь ты точно почувствуешь свирепость моей угрозы. Цыганский король идет за тобой. 21 декабря: я против всего мира. Стану трехкратным чемпионом мира Фьюри", – написал Фьюри в социальных сетях.

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