Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

холодильник, овощи Фото: pexels
Некоторые продукты, например, крупы или хлеб лучше не хранить в холодильнике. Там они теряют свои свойства или даже могут стать опасными для здоровья, передает Zakon.kz.
Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике.Диетолог Елена Соломатина

Соломатина обратила внимание на то, что не стоит хранить в холодильнике томаты: они теряют свой вкус и аромат. Хлеб тоже быстро теряет свои вкусовые качества при попадании в холод, пишет vm.ru.

Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике, отметила врач.

Чай, кофе, какао, различные травы – все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи (перец, куркума и так далее) тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью.Елена Соломатина

С консервами ничего не случится, если положить их в холодильник. Они прекрасно хранятся в тепле. То же самое касается лапши быстрого приготовления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Вирус оспы обезьян нашли у бессимптомных пациентов

Врачи назвали идеальные продукты для снижения давления

1104 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ядерная война между США и Россией
Ученые назвали страны с наибольшими шансами выживания в ядерной войне
Заморозки ожидаются в Казахстане
Заморозки ожидаются в Казахстане
министр просвещения РК
Аймагамбетов рассказал, cколько денег потратил на школьную форму для своего ребенка
квартиры, дома
Покупать сейчас или подождать – эксперты рассказали о ситуации на рынке жилья
штраф, нарушения, ПДД
Водителю выписали штрафы на 1 млн 400 тыс. тенге за месяц в Нур-Султане
трехлетняя девочка погибла в Узбекистане
В Узбекистане до смерти избили трехлетнюю девочку
посол
Ерлан Идрисов освобожден от должностей в посольствах трех стран
Пограничный пункт
Когда Казахстан завершит процесс демаркации границ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления