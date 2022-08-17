Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

Некоторые продукты, например, крупы или хлеб лучше не хранить в холодильнике. Там они теряют свои свойства или даже могут стать опасными для здоровья, передает Zakon.kz.

Нельзя долго хранить в холодильнике отварной рис, макароны, крупы. Во влажной среде начинают развиваться патогенные микроорганизмы, продукт быстро портится. Даже через пару дней можно получить отравление. Те же салаты с заправками типа оливье тоже не хранятся в холодильнике. Диетолог Елена Соломатина

Соломатина обратила внимание на то, что не стоит хранить в холодильнике томаты: они теряют свой вкус и аромат. Хлеб тоже быстро теряет свои вкусовые качества при попадании в холод, пишет vm.ru.

Есть и другие продукты, для которых противопоказано хранение в холодильнике, отметила врач.

Чай, кофе, какао, различные травы – все, что не герметично, быстро отсыреет, и образуется благоприятная среда для развития плесени. Специи (перец, куркума и так далее) тоже испортятся. Любые бумажные пакетики будут отсыревать и портить продукт. Сухофрукты, печенье, хлебцы, чипсы, орехи впитают в себя влагу и покроются плесенью. Елена Соломатина

С консервами ничего не случится, если положить их в холодильник. Они прекрасно хранятся в тепле. То же самое касается лапши быстрого приготовления.