Ануар Акчурин: казахстанец — свой среди своих в США

22-летний казахстанец Ануар Акчурин 4 года назад не побоялся бросить все — карьеру в сборной, дом, семью, и уехал на учебу в США. Сегодня он готовится к Чемпионату мира среди студентов и мечтает об Олимпиаде, передает Zakon.kz.

Каноист Ануар Акчурин выступает на спринтерских дистанциях в гребле на байдарках и каноэ. Казахстанец уехал на учебу в США в 2018 году. До этого он успел стать на Родине мастером спорта международного класса, призером республиканских соревнований (2017-2019) на дистанциях 1000, 500 и 200 метров, чемпионом Кубка Азии 2016 года, победителем Международной регаты в Словакии в городе Пиштань.

Высшее на данный момент спортивное достижение Акчурина – серебряная медаль Чемпионата мира 2018 года среди молодежи на дистанции 200 метров в Болгарии (город София), а также звание двукратного чемпиона Азии 2018 года на дистанциях 500, 200 метров. Однако, все эти победы не остановили Ануара, когда он принимал решение о том, чтобы выбрать для получения образования американский вуз.

На учебу в США Ануар попал благодаря специализированной школе в Казахстане, в которой он учился, где готовят не только к экзаменам в нашей стране, но и к зарубежным экзаменам. Ученикам объясняли, каков процесс подачи документов в зарубежные вузы, давали возможность сдавать экзамен по английскому языку и изучать его с носителями.

Фото: Из личного архива Ануара Акчурина

Чтобы поступить за рубеж, абитуриенту нужно иметь пакет документов. За 2 года до выезда Ануар начал процесс сбора документов, при этом, начал обучение в американском вузе после выступления на Чемпионате мира среди юниоров в Пловдиве, где занял 2 место. На следующий день после триумфа пришло приглашение и за неделю Ануару нужно было сделать визу, собрать документы и улететь в США.

Я тогда даже не почувствовал страха, волнения, все происходило настолько быстро, что, когда я находился в самолете, я понял, что все – я лечу на учебу в другую страну, язык у меня будет другой, мне придется находиться в другой культуре, общаться с людьми с иным менталитетом, быть более открытым, я должен достойно представлять свою страну, быть номером один. И тогда, конечно, было страшно, потому что весь процесс переезда оказался нелегким, как и для любого другого человека, но со временем я адаптировался и могу сказать, что чувствую себя в США своим. Ануар Акчурин

Сейчас Ануар не числится в сборной РК по гребле на байдарках и каноэ, по причине того, что в связи с учебой находится за границей. По его мнению, для сборной было бы не очень удобно, если бы он был в ней сейчас. Но в будущем Ануар надеется пройти отбор в сборную, и делает все возможное, чтобы реализовать свою мечту.

У меня есть все шансы попасть на Олимпийские игры, но, чтобы выиграть медаль там, мне нужно тренироваться с командой международных специалистов, не только тренеров, но и докторов, ученых. Я работаю над этим, если у меня получится перед 2024 годом собрать такую команду, я обязательно попробую побороться за лицензию в Париж-2024. Но если не получится, то цель – выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, будет достигнута, думаю. Мне будет легче выступить на этих Играх, так как я нахожусь в Америке. Ануар Акчурин

На протяжении года Ануар тренируется с казахстанским наставником Тимуром Хайдаровым — чемпионом Кубка мира, участником Олимпийский Игр-2016, многократным чемпионом Азии, членом национальной сборной РК 2015-2021.

Фото: Из личного архива Ануара Акчурина

Совместно с тренером Ануар составляет план подготовки к соревнованиям онлайн. За тем, как тренируется Ануар, Тимур также следит дистанционно.

Из-за пандемии очень тяжело идет развитие спорта не только в Казахстане, но и во всем мире. Когда я приехал в 2018 году в США, тренировался с олимпийской командой Германии, увидел их методику, занимался также со сборными Румынии и Канады, довелось потренироваться под руководством разных специалистов, узнать, как работает спорт изнутри в больших командах. Это было до COVID-19. Сейчас все эти сборные не могут прилетать в США, чтобы потренироваться в городе, где я живу. Поэтому я тренируюсь один, получая консультации онлайн от Тимура Хайдарова. Ануар Акчурин

При такой скомканной подготовке Ануар смог выиграть Чемпионат США дважды – в 2021 году и в текущем 2022 году.

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Акчурин уверен, что при наличии команды под руководством специалиста в офлайн-режиме, он сможет добиться успеха и на мировых турнирах. Один из них – Чемпионат мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ-2022, где Ануар будет представлять не только свой Университет, но и Казахстан.

Мы рассчитываем, что у меня получится попасть в Топ-5 на своих коронных дистанциях. Ануар Акчурин

Спортсмен никогда не забывает свою Родину, и задумывается о том, каким образом мог бы передать свой опыт Казахстану. Например, его заинтересовала система проведения уроков физкультуры, которая действует в США.

Фото: Из личного архива Ануара Акчурина

В США в начальных классах на уроках физкультуры также ведут общефизическую подготовку, как и в Казахстане, но в среднем и старшем звене ученик может выбрать секцию из тех, что предоставляет школа (американский футбол, баскетбол, волейбол и другие), и заниматься в ней. Тренировки в таких секциях могут засчитываться как уроки физкультуры, но, если ребенку не интересна игра за школьные клубы, он может также выбрать общую физическую подготовку (занятия в зале с тренерами).

Думаю, это очень интересно, что школа дает возможность многими видами спорта заниматься профессионально и бесплатно. То есть, ученики могут приходить и заниматься и до начала уроков, и во время уроков физкультуры, итого 2 тренировки. Выступают они в командах за школу, потом за университет. Таким образом, детям интереснее приходить на уроки физкультуры, это не только развитие тела человека, но и хорошее настроение, кислород в мозг, ребенок может более продуктивно проводить свой день, закалять себя, вводить в привычку занятия спортом. Это помогает в жизни, иметь такую привычку. Ануар Акчурин

Развитие соревнований между школами города, областей, проведение национальных школьных чемпионатов по определенным видам спорта вызвали бы интерес не только у самих детей, но и у их родителей, уверен Ануар. А пока спортсмен продолжает тренировки, ставя перед собой амбициозные цели и задачи.

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