1000 км в сутки, быстрые деньги и путешествия: казахстанец рассказал о нюансах профессии тракиста в США

Однажды житель Алматы Ербол Молдажан бросил престижную карьеру и отправился в США водить трак. Теперь его жизнь полна приключений, путешествий и прибыли. Zakon.kz узнал, почему казахстанец рискнул перевезти всю семью в Нью-Йорк и начать все с нуля.

Ербол Молдажан добился в Алматы немалых успехов. Он выпускник КазНУ имени аль-Фараби. По обмену студентами окончил бакалавр в Анкаре, а после завершил магистратуру в Москве. На Родине он семь лет проработал на молодежном познавательном портале на разных должностях: от контент-менеджера до главного редактора.

"В Турцию отправили 10 казахстанцев. Я впервые оказался за границей. Там мы объездили десятки разных городов. Красоты вокруг кружили голову. У меня появился интерес к изучению мира. Не давали покоя мысли о том, что я начал путешествовать со студенческих лет, а родители никогда не покидали золотую колыбель. Появилась мечта показать им другую жизнь". Ербол Молдажан

Часто бывая в командировках в Китае, алматинец задумывался, а как живут другие страны с сильнейшей экономикой? Так, в 2019 году он оказался в Нью-Йорке, где устроил небольшое турне. А через два года, снова прибыв сюда, твердо решил: "Остаюсь!".

"Я занимаюсь бегом. Тогда участвовал в американском полумарафоне. Увидел, как наши казахстанцы открывают там бизнес, налаживают свое состояние. Мне стало любопытно, как им это удается. Стал узнавать, какие документы для этого нужны. Оказалось, сюда можно попасть через визу талантов, а также по профессии. Так, я предложил США свой опыт и специальность. Получил разрешение на путешествия, работу, уплату налогов и прочее, оформил необходимые документы". Ербол Молдажан

Ербол переехал в Нью-Йорк с супругой и маленьким сыном. У семьи были небольшие сбережения. Однако поработать по профессии парню так и не удалось.

"Мы все начали с нуля. Английский язык знали не очень хорошо. Никому не было интересно даже то, что я учился в Турции и России. Я понимал, что нельзя терять время, потому что на мне большая ответственность за семью. Сказал жене, что пока я буду один работать, а она учила английский язык и потом помогала мне". Ербол Молдажан

Семья поставила себе цель – накопить деньги на квартиру, учитывая, что у них не было своего жилья. Это стало хорошей мотивацией. Молодой человек брался за любую работу и трудился в поте лица официантом, грузчиком, офис-менеджером, таксистом.

"Было очень сложно. У незнакомой страны свои правила, учитывая, что мигранты стекаются в США со всего мира. Они готовы любым способом зарабатывать. В этой плотной конкуренции нам нужно было найти свое место под солнцем. Да, нелегко, но если постараться, то удача сопутствует. Вскоре, выиграв Грин-карту, к нам присоединились родители с двумя моими сестренками. Сначала они не хотели приезжать, но потом подумали о том, что девочкам нужно получить хорошее образование. Мы уже 1,5 года живем вместе. А когда рядом родные и они тебя поддерживают, все получается намного быстрее. К тому же раньше я переживал, как родители там вдали от меня, а теперь они под боком, что придает мне сил и спокойствия на душе". Ербол Молдажан

В конце прошлого года соотечественник устроился работать на траке. Он признается, что еще в Казахстане с интересом наблюдал за деятельностью дальнобойщиков.

"После того, как получил разрешение на работу, я пошел в специальную школу, обучился водить большую машину, получил удостоверение CDL. Полгода назад начал свой путь. Трак в США – отличная возможность заработать быстрые деньги. Хотя многое зависит от сезона и что перевозишь (материалы, продукты, технику и так далее). Поэтому сумма заработка варьируется. Прибыль тоже неоднозначная, ведь кто-то устроен водителем в компании, другой арендует авто, а третий работает на себя. На моем опыте: я трудоустроился и в неделю в среднем получаю три тысячи долларов. Это в год минимум 40 млн тенге. Например, сейчас ощущается кризис. Произошел рост цен на некоторые изделия и заказов стало меньше. Я это связываю с внутренней политической ситуацией, приходом Трампа, который ввел тарифы на основные продовольственные товары для партнеров из Мексики, Канады и Китая. Все это сказывается на грузоперевозках. Поэтому лучше всегда иметь запасной вариант заработка, как подушку безопасности". Ербол Молдажан

Тем не менее тракист видит в своей профессии массу плюсов. Прежде всего, это путешествия.

"За счет работы я побывал в 47 штатах, а их в общем 50. В остальные, как Гавайи и Аляска, невозможно попасть на траке, нужен самолет, а в Майн пока у меня не было рейса. В сутки я проезжаю больше тысячи километров. Это веселое путешествие, наслаждение красивыми видами, любование океаном. От того, что больше 12 часов нахожусь за рулем, я остаюсь наедине с собой. Мне нравится размышлять, пересматривать жизнь, планировать будущее. Слушаю онлайн-книги на казахском и английском языках, смотрю документальные фильмы. У меня есть возможность развиваться таким способом. Жирный минус в том, что скучаю по семье. Бываю в дороге две-три недели. После рейса неделю отдыхаю с родными". Ербол Молдажан

Это все временно, считает казахстанец. Он намерен продолжить образование в США, трудоустроиться в престижную компанию и заниматься любимым делом, которое будет не только кормить, но и изредка баловать.

"Я не пример для подражания. Не представляю, как можно работать тракистом всю жизнь, быть вдали от любимых. Это по-разному влияет на человека. Я хочу продолжить обучение, здесь много сильных вузов и перспективных компаний. Поэтому мой совет: если вам не нужны срочно большие деньги, то лучше развивайтесь, поступайте в местные престижные университеты и планируйте достойное будущее. Потому что знания вас выручат больше". Ербол Молдажан

К слову, казахстанец на своей страничке в соцсетях ведет блоги, где честно рассказывает о плюсах и минусах жизни в США.

"Очень много соотечественников пишут мне, что тоже хотят переехать сюда, спрашивают, как у меня получилось. Часто встречаю здесь талантливых и образованных соотечественников. Лично я поддерживаю людей, которые не боятся рисковать и работать за рубежом ради своих близких. Особенно если ты молод и у тебя есть поддержка, почему бы нет? Получать новые эмоции, развиваться, набираться опыта, а потом это внедрять в Казахстане – это круто. Потому что чаще люди возвращаются на Родину, открывают бизнес и помогают другим. Есть те, которые едут сюда зарабатывать, не задумываясь о том, что тут их ждут большие траты. Здесь важно быть финансово грамотным, не делать ненужные траты. То, что в США легко заработать большие деньги, – миф, если не знать английского языка и психологически не быть готовым к любому труду". Ербол Молдажан

Побывав в родном Алматы, Ербол Молдажан обратил внимание на то, что местные жители совсем не торопливые, им нравится коротать дни в кофейнях за долгой беседой. Молодой человек признается, что даже чуточку позавидовал им, ведь у него совсем иной темперамент. В Нью-Йорке жизнь мчится в бешеном ритме, учитывая, что время – деньги. И он привык находиться в этом быстротечном круговороте.

Казахстанец понял, что покупка квартиры – это не нечто заоблачное, а то, что должно быть у каждой семьи, – уютное родное гнездышко, в котором ощущаешь себя в достатке и безопасности. Он осуществил свою цель, поставленную в США, стал владельцем собственной квартиры в Алматы.