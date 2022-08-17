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Законодательство РК

В Степногорске бабушку подозревают в выращивании конопли в квартире

выращивание конопли Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области
60-летней женщине грозит до двух лет лишения свободы. В полиции рассказали, что пенсионерка организовала «фитолабораторию» в нижнем шкафу кухонного гарнитура, передает Zakon.kz.

Отмечается, что в стенку канализационного стояка были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения.

В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожего с растением рода «конопля», приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

Со слов хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала «урожай» для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков. Но имеет сына, который в прошлом имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

В отношении женщины избрана мера  пресечения «обязательство о явке».

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