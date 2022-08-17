В Степногорске бабушку подозревают в выращивании конопли в квартире
Отмечается, что в стенку канализационного стояка были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения.
В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожего с растением рода «конопля», приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
Со слов хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала «урожай» для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков. Но имеет сына, который в прошлом имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.
По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».
В отношении женщины избрана мера пресечения «обязательство о явке».