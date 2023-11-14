В доме жителя Акмолинской области полицейские нашли теплицу с коноплей

Фитолабораторию 30-летний уроженец Шортандинского района организовал в собственном доме, оборудовав, в качестве теплицы, одну из комнат, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в полиции, семена голландской конопли сельчанин заказал по почте, предварительно закупив необходимое оборудование, предназначенное для выращивания накросодержащих растений.



"Примечательно, что другие члены семьи, знали о назначении отдельной комнаты и никоим образом не препятствовали противозаконной деятельности. Спецоперацию полицейские провели в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек". В результате проведенных следственных действий, в доме сельчанина изъято произрастающее растение вида "конопля", в количестве 20 кустов, весом 545 гр.". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Здесь же оперативники нашли осветительные приборы, жидкости для удобрения и другие приспособления.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 296 ч.2 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами". Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области недалеко от села Тургень при ведении воздушной разведки сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полиции региона обнаружили плантацию "индийской" конопли.