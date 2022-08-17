Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Актау

Фото: polisia.kz

Утром в одной из квартир 14 микрорайона были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, передает Zakon.kz.

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