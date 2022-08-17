Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Актау
Фото: polisia.kz
Утром в одной из квартир 14 микрорайона были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, передает Zakon.kz.
На место выехала следственно-оперативная группа, руководство Департамента полиции региона и прокуратуры.
По «горячим следам» установлен и задержан 28-летний подозреваемый. Его доставили в Управление полиции города.
Данный факт зарегистрирован по части 2 статьи 99 УК РК.
Ведется расследование.
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