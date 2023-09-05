В Актобе мужчина признался в двойном убийстве

4 сентября в 20:30 в одной из квартир города Актобе были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа департамента полиции и сотрудники прокуратуры. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС Актобе.

"В этот же день городским отделом полиции №2 начато досудебное расследование по п.1 ч.2 ст. 99 УК РК (Убийство). Проведенными следственными мероприятиями подозреваемый в двойном убийстве установлен, он дал признательные показания", – сообщает прокуратура Актюбинской области.

По данным ведомства, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры ударил своих знакомых кухонным ножом.

Ход следствия взят на контроль прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что беглого 23-летнего казахстанца, жителя Шуского района Жамбылской области, объявленного на родине в международный розыск за совершение тяжкого преступления, задержали в Бишкеке на территории одного из торговых комплексов.

