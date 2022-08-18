На страже мирного неба: День образования Сил воздушной обороны отмечают в Казахстане

18 августа – День образования Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК. Сегодня на вооружении подразделений находится высокотехнологическое оборудование, а небо над страной охраняют современные воздушные суда, сообщает Zakon.kz.

Силы воздушной обороны Казахстана вооружены современными образцами самолетов и вертолетов, зенитных ракетных комплексов и радиолокационных станций, оснащены новейшей техникой связи и автоматизированными системами управления.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Перед СВО, сформированными в 1998 году, стоят такие задачи, как обеспечение защиты воздушных рубежей Казахстана, противовоздушная оборона государственных, административных и военных объектов, а также выполнение боевых задач по авиационной поддержке других видов и родов войск.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

У истоков их создания стояли Халық Қаhарманы, генерал армии Мухтар Алтынбаев, генерал-лейтенанты авиации Копен Ахмадиев, Александр Сорокин, генерал-майоры авиации Мухамеджан Ибраев, Анатолий Васимов.

Военно-воздушные силы нашей страны были созданы в 1992 году на базе смешанного 56-го авиационного корпуса бывшей советской армии. В его состав входили 10 авиационных полков, имевших на вооружении фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, МиГ-31, истребители-бомбардировщики МиГ-27, штурмовики Су-17, вертолеты Ми-6, Ми-8, Ми-24 и Ми-26, а также транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

На сегодняшний день авиационный парк Военно-воздушных сил усилился современными самолетами, вертолетами, а также беспилотными летательными аппаратами. На вооружении фронтовой авиации стоят такие образцы, как L-39, Су-25, Су-27, Су-30СМ. На вооружении армейской авиации – транспортно-боевые вертолеты Ми-8, Ми-17, Ми-171Ш, UH-1H-II (Хьюи-2), ЕС-145 и боевые вертолеты Ми-35М.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Военно-транспортная авиация представлена самолетами Ан-26, Ан-72, С-295, Ту-154, Боинг-757. В соответствии с гособоронзаказом в скором времени ожидается получение беспилотных летательных аппаратов турецкого производства Anka, самолетов Су-30СМ, транспортных самолетов С-295, вертолетов Ми-35М.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Будни военнослужащих ВВС Казахстана наполнены напряженной боевой учебой, полетами, стрельбами, участием в учениях. Постоянно ведется интенсивная подготовка летного и инженерно-технического состава, с каждым годом растет мастерство казахстанских летчиков. Сегодня авиационный парк Военно-воздушных сил позволяет эффективно решать задачи защиты воздушного пространства, оказания поддержки Сухопутных войск и быстрой транспортировки подразделений по воздуху.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Профессиональный уровень подготовки и слаженности боевых расчетов подразделений войск противовоздушной обороны поддерживается участием в международных учениях и тренировках, проводимых в объединенной системе войск ПВО, в боевых стрельбах.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

В феврале 1995 года в Алматы было подписано Соглашение о создании Объединенной системы ПВО, куда в настоящее время входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В том же году первый дивизион С-300 заступил на боевое дежурство по охране воздушных рубежей нашей страны.

В настоящее время в состав войск ПВО СВО ВС РК входят зенитные ракетные и радиотехнические войска, на вооружении которых стоят зенитные ракетные комплексы С-300ПС, С-125, С-75, БУК-М2Э, радиолокационные станции НУР GM-403, Роса-РБ, П-18М. Такое вооружение имеет возможности поражения современных средств воздушного нападения противника во всем диапазоне высот и скоростей. В скором будущем войска ПВО будут оснащены современным зенитным ракетным комплексом «ТОР».

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

В состав Сил воздушной обороны также входит Центр управления воздушным движением, основными задачами которого являются контроль за использованием воздушного пространства, непосредственное управление полетами воздушных судов, рациональное распределение воздушного пространства в интересах народного хозяйства и обороны страны, обеспечение безопасности воздушного движения. Личный состав центра несет круглосуточную службу также в период запуска космических кораблей с космодрома «Байконур».

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Кроме того, в подчинении Сил воздушной обороны имеются два вуза – Военный институт Сил воздушной обороны в Актобе, где готовят офицерские кадры для ВВС, и Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы, в котором обучают специалистов для войск ПВО.

На сегодняшний день Силы воздушной обороны – наиболее мобильный и технически оснащенный вид Вооруженных сил, будни которого наполнены не только боевой учебой, но и выполнением задач по несению боевого дежурства в целях охраны воздушных границ нашего государства. Небо над страной охраняют высококвалифицированные авиационные специалисты ВВС, подготовленные радиотехнические и зенитные ракетные расчеты войск ПВО.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Созданные для боевой учебы и службы условия, регулярные полеты в различное время суток – результат пристального внимания Верховного главнокомандующего и руководства Вооруженных сил Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Сил воздушной обороны ВС РК

Сегодня Силы воздушной обороны реализуют комплекс мероприятий по всем аспектам развития и профессионализации армии, повышения статуса и престижа воинской службы, улучшения качества боевой подготовки и технического оснащения войск, поднимают авторитет армии в казахстанском обществе, а также в международных кругах.