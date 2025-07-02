Казахстан отмечает День Военно-воздушных сил

2 июля в Казахстане отмечают День Военно-воздушных сил — профессиональный праздник тех, кто охраняет небо страны. Дата приурочена к 1998 году, когда была издана директива о создании Военно-воздушных сил Сил воздушной обороны, сообщает Zakon.kz.

За это время военная авиация Казахстана прошла путь от первых организационных шагов до современной мощной структуры, способной решать широкий круг задач.

Военно-воздушные силы играют ключевую роль в обеспечении безопасности государства. Их основная задача – защита воздушного пространства, прикрытие стратегически важных объектов, поддержка действий наземных войск.

Летные части оснащены современными самолетами и вертолетами: многофункциональными истребителями Су-30СМ, Су-27, учебно-боевыми L-39, транспортно-боевыми и ударными вертолетами Ми-171Ш и Ми-35М. В течение последнего года Военно-воздушные силы пополнились новой техникой – легкомоторным самолетом L-410 и многоцелевым гигантом А-400М производства Airbus Military.

Профессиональные кадры для Военно-воздушных сил Казахстана готовят в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова в Актобе.

Там курсанты осваивают теорию, тренируются на современных симуляторах и проходят летную подготовку. Выпускники института пополняют ряды летчиков, штурманов, технических специалистов и других важнейших категорий военного авиационного состава.

Фото: gov.kz

Стоит отметить, что в условиях меняющейся геополитической обстановки Военно-воздушные силы продолжают развиваться.

Пересматриваются учебные программы, внедряются новые методики подготовки, активизируется участие в международных и межвидовых учениях. Такие мероприятия позволяют обмениваться опытом, оттачивать взаимодействие с союзниками и повышать уровень боевой готовности.

Один из ярких эпизодов, продемонстрировавших профессионализм и самоотдачу казахстанских летчиков, произошел во время весеннего паводка 2024 года. В условиях сложной погоды экипажи вертолетов и самолетов обеспечивали эвакуацию жителей из подтопленных населенных пунктов. За месяц было выполнено около 600 вылетов, спасено свыше 3,5 тысяч человек, перевезено около двух тысяч специалистов и более 280 тонн гуманитарных грузов.

За всеми этими достижениями стоит ежедневный труд большого коллектива: летного и инженерного состава, связистов, метеорологов, технических специалистов и гражданского персонала. Их профессионализм – основа надежной и современной авиации Казахстана.