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Власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов

флаги Фото: pixabay
Министр иностранных дел республики Абдулай Диопа призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, передает Zakon.kz.

Министр написал соответствующее письмо, где также перечислил случаи, которые называет «неоднократными и частыми нарушениями воздушного пространства Мали со стороны французских сил»: по его словам, беспилотники, вертолеты и истребители пролетали над страной без разрешения властей. Как отметил Диоп, с начала года было около 50 таких случаев. Министр осудил «шпионскую деятельность», а также случаи сбрасывания грузов французской армией.

По словам Диопа, пишет РИА Новости, Мали располагает «рядом доказательств», подтверждающих, что эти незаконные вторжения в малийское небо использовались Францией для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов.

Кроме того, министр заявил, что в случае сохранения этой позиции, подрывающей стабильность и безопасность Мали, республика оставляет за собой право прибегнуть к самообороне.

Весной правительство Мали разорвало соглашения с Францией в сфере обороны и призвало ее вывести войска, задействованные в антитеррористических операциях «Бархан» и «Такуба». В июле Париж объявил об официальном завершении операции «Такуба», а в начале этой недели — что все французские военнослужащие, участвовавшие в операции «Бархан», покинули Мали.

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