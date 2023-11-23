Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ

Министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ Фото: пресс-служба МО РК
В Минске состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов организации договора о коллективной безопасности.

На нем были подведены итоги председательства Беларуси в ОДКБ. Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и приоритеты деятельности Организации в межсессионный период.

Министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК

На совместном заседании были одобрены проекты документов, затрагивающих широкий спектр вопросов сотрудничества.

Министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ

Фото: пресс-служба МО РК

В свою очередь, казахстанская сторона проинформировала участников встречи о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году.

Читайте также

Аким СКО прокомментировал ситуацию по электроснабжению сел
Аким СКО прокомментировал ситуацию по электроснабжению сел
Свыше 7 тысяч детей в Алмалинском районе охвачены бесплатными секциями и кружками
Свыше 7 тысяч детей в Алмалинском районе охвачены бесплатными секциями и кружками
Аким СКО отчитался перед депутатами
Аким СКО отчитался перед депутатами
Айсулу Омарова
ОДКБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
Пособия и АСП: названы размеры соцвыплат казахстанцам
судью подозревают в хулиганстве
Председателя суда в ВКО подозревают в нападении на женщину
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
В Алматы ликвидировали стихийную парковку у автовокзала "Саяхат"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления