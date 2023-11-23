Министр обороны Казахстана принял участие в заседаниях уставных органов ОДКБ

В Минске состоялось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности государств – членов организации договора о коллективной безопасности.

На нем были подведены итоги председательства Беларуси в ОДКБ. Участники заседания обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности и приоритеты деятельности Организации в межсессионный период.

Фото: пресс-служба МО РК

На совместном заседании были одобрены проекты документов, затрагивающих широкий спектр вопросов сотрудничества.

Фото: пресс-служба МО РК

В свою очередь, казахстанская сторона проинформировала участников встречи о приоритетных направлениях деятельности в период председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году.

