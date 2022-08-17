Самую дорогую в Британии умную тюрьму планируют открыть в 2025 году
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Правительство Великобритании сообщило, что на проект уже выделено 400 млн фунтов стерлингов. Учреждение будет работать на солнечной энергии, а заключенным раздадут ноутбуки и планшеты, передает Zakon.kz.
Как сообщает портал DailyMail, в проекте будут задействованы новейшие интеллектуальные технологии для сокращения преступности.
Уточняется, что выданные заключенным гаджеты преступники должны будут использовать не для выхода в Сеть, а для прохождения образовательных курсов, освоения новых профессий. Кроме того, заключенные смогут сами записаться к тюремному врачу, подать заявку на получение книг в библиотеке, посмотреть, сколько раз они могут позвонить своей семье.
По словам представителей власти Британии, в новой тюрьме будут отбывать наказание те, кто совершил нетяжкие преступления.
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